Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kölleda gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizeiinspektion Sömmerda sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag in Kölleda ereignet hat. Gegen 13:40 Uhr parkte eine 52-jährige Frau mit ihrem schwarzen VW Beetle auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Johannestor aus einer Parklücke aus. Während des Ausparkens versuchte ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich roten Mitsubishi, an dem VW Beatle vorbeizufahren. Dabei streifte er das Heck des Fahrzeugs der 52-Jährigen und verursachte einen Schaden von etwa 4.000 Euro. Anstatt nach dem Vorfall anzuhalten und einen Personalienaustausch möglich zu machen, setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete unerlaubt vom Unfallort.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Auto und/oder dem Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung des Aktenzeichens 0116275 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell