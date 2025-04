Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei geht gezielt gegen Tuner und Raser vor

Neuss/Jüchen (ots)

Auch in unserer Region gibt es nach wie vor eine große Szene von Menschen, die sich durch teilweise auf verbotene Weise mechanisch veränderte Autos, auffälliges Verhalten im Straßenverkehr und zu schnelles Fahren profilieren. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat diese Gruppen im Blick und ist bei entsprechenden Treffen regelmäßig zugegen. Dabei werden Verstöße regelmäßig geahndet. So gab es am Sonntag (13.4.) einen Schwerpunkteinsatz mit gezielten Kontrollen, die zwischen 12 und 20 Uhr in den Stadtgebieten von Jüchen und Neuss stattfanden. Dabei stellten die Beamten unter anderem einen Pkw sicher, dessen Abgassystem erheblich modifiziert war und den Einsatzkräften durch seine übermäßige Lautstärke auffiel. Ein technisches Gutachten wird nun gefertigt und soll ermitteln, ob diese Veränderungen zulässig sind. Im Rahmen dieses Einsatzes wurde auch ein 54-Jähriger aus Neuss aufgegriffen, der ohne Führerschein Auto fuhr. Ein 51-jähriger Mönchengladbacher führte sein Fahrzeug offenbar unter dem Einfluss diverser Rauschmittel. Ein entsprechender Drogentest erhärtete den Verdacht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich wurden sechs Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen technischer Veränderungen an Fahrzeugen gefertigt, welche keinen entsprechenden Nachweis über die Zulässigkeit vorlegen konnten.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss wird auch zukünftig konsequent gegen verkehrsgefährdendes Verhalten und illegale Modifikationen an Fahrzeugen vorgehen. Auf diese Weise soll die Sicherheit im Straßenverkehr langfristig verbessert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell