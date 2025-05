LPI-EF: Versuchter Wohnungseinbruch in Erfurt - Tatverdächtiger identifiziert

Erfurt (ots) - Am Dienstagabend kontrollierte die Polizei in der Hochheimer Straße in Erfurt einen E-Scooter-Fahrer. Der 19-Jährige war den Beamten im Rahmen der Streife aufgefallen. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,4 Promille. Für Fahranfänger in der Probezeit gilt jedoch die gesetzliche 0,0-Promille-Grenze. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ...

mehr