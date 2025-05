LPI-EF: Vermisster 72-Jähriger aus Erfurt wieder aufgefunden

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter in der Erfurter Stauffenbergallee die Seitenscheibe eines geparkten Opels eingeschlagen. In der Mittelkonsole lag, gut sichtbar, ein Portemonnaie, auf das es die Diebe abgesehen hatten. Darin befanden sich, neben Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro, auch verschiedene Ausweisdokumente. Ein Zeuge bemerkte die eingeschlagene Scheibe und informierte die Polizei, ...

