Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reh von Auto erfasst

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Dienstagmorgen kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Eine 57-jährige Fahrerin war gegen 05:00 Uhr mit ihrem Audi auf der Bundesstraße zwischen Großneuhausen und Olbersleben unterwegs gewesen, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt, das Reh flüchtete in unbekannte Richtung.

Wildtiere können jederzeit und unerwartet auf die Straße laufen - besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden sowie in waldnahen Bereichen. Fahren Sie in solchen Abschnitten möglichst vorausschauend und passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen an. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell