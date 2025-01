Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Staubsaugerautomaten geplündert

Erfurt (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag plünderten Unbekannte in Erfurt zwei Staubsaugerautomaten. Nach ersten Erkenntnissen begaben sich die beiden Diebe zwischen 01:50 Uhr und 02:00 Uhr mit Fahrrädern zu der Reinigungsstation einer Tankstelle in der Weimarischen Straße. Anschließend brachen sie die Automaten mit Gewalt auf und stahlen Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Durch die Aufbrüche entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Täter flüchteten nach der Tat unerkannt in Richtung der Straße An der Henne. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

