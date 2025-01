Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat aufgesprengt

Erfurt (ots)

Anwohner wurden heute Morgen gegen 03:15 Uhr in Erfurt aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte sprengten einen Automaten in der Moritzwallstraße 12a und stahlen anschließend eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld. An dem Zigarettenautomaten verursachten die Täter erheblichen Sachschaden, der auf 3.500 Euro beziffert wurde. Trotz einer zeitnahen Alarmierung und des Einsatzes mehrerer Streifenwagen fehlt von den Tätern bisher jede Spur. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0025788 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden. (DS)

