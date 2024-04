LPI-J: Motorradfahrer schwer verletzt

Weimar (ots) - Am Sonntagmorgen konnte durch einen Anwohner ein Mann in Weimar-Nord beobachtet werden, wie er sich erst gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus und anschließend zu einem Keller verschaffte. Die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten konnten einen bereits einschlägig bekannten 24jährigen Weimarer feststellen, der in seinem Rucksack etliches Aufbruchswerkzeug mit sich führte. Da er bis zum Eintreffen der Polizei noch nichts entwenden konnte, ...

mehr