POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfallbeteiligter nach Kollision schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am späten Donnerstagnachmittag ein Autofahrer in Dillweißenstein, nachdem er mit einem Kleinlastwagen zusammengestoßen war.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 20-jähriger Renaultfahrer das Forsträßchen in Fahrtrichtung Dillweißenstein und beabsichtigte auf die Hirsauer Straße zu fahren. Hierbei übersah der Mann offenbar einen von links kommenden Kleinlastwagen. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Renault wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Durch das Unfallgeschehen zog sich der Mann schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Kleinlastwagens blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.500 Euro beziffert. Durch die etwa zweistündige Unfallaufnahme ergaben sich größere Behinderungen für den Verkehr. Neben Polizei und Feuerwehr waren Rettungskräfte des DRK und des ASB an der Unfallstelle im Einsatz.

Christian Koch, Pressestelle

