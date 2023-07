Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - 2. Nachtrag zur Gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim; Mehrere Vegetationsbrände in Calw- Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Wie bereits am 18.- und am 19.07.2023 vermeldet, kam es in den zurückliegenden Wochen zu Flächenbränden in Calw und dem Stadtteil Hirsau. Der im Verlauf eines Brandgeschehens vom 18.07.2023 vorläufig festgenommene 24-jähriger Mann wurde am 19.07.2023 dem Haftrichter des Amtsgerichts Tübingen vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen und gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Im Zuge der weiterführenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen und der Kriminalpolizeidirektion Calw wurde festgestellt, dass der Beschuldigte auf die Sicherung objektiver Beweismittel einwirkt und versucht die Ermittlungen zu erschweren. Auf Grund dessen wurde der Mann am 20.07.23 erneut dem Haftrichter vorgeführt und der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Er wurde am späten Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen und der Kriminalpolizeidirektion Calw dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell