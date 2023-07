POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Dachstuhlbrand

Pforzheim (ots) - In Brand geraten ist am Donnerstagnachmittag ein Mercedes in der Pforzheimer Nordstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag gegen 14:05 Uhr ein Mercedes in der Hohenzollernstraße in Brand. Der Fahrzeuglenker konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug begeben und unternahm noch einen Löschversuch. Es gelang dem Mann jedoch nicht den Brand zu löschen. Die Flammen griffen im ...

mehr