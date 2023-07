Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeug geht in Flammen auf

Pforzheim (ots)

In Brand geraten ist am Donnerstagnachmittag ein Mercedes in der Pforzheimer Nordstadt.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag gegen 14:05 Uhr ein Mercedes in der Hohenzollernstraße in Brand. Der Fahrzeuglenker konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug begeben und unternahm noch einen Löschversuch. Es gelang dem Mann jedoch nicht den Brand zu löschen. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf ein Gebäude über. Die eilig eingetroffene Feuerwehr konnte das Brandgeschehen zügig unter Kontrolle zu bringen. An dem Gebäude sind durch die Hitzeeinwirkung Scheiben zu Bruch gegangen. Das Auto brannte komplett aus und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht exakt beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung des Wracks und Reinigung der Fahrbahn sowie Arbeiten an dem betroffenen Gebäude ergaben sich Behinderungen für den Fahrzeugverkehr.

Christian Koch, Pressestelle

