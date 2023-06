Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperliche Auseinandersetzung am Alberssee

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, 25. Juni, gegen 18:45 Uhr, kam es an der Seeuferstraße am Alberssee zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nach Zeugenaussagen haben ein 16-jähriger Werler und ein 22-jähriger Werler nach einer verbalen Auseinandersetzung einen 36-jährigen Bielefelder zu Boden gerissen und gemeinschaftlich geschlagen und getreten. Eine 27-jährige Bielefelderin versuchte die Situation zu schlichten und wurde dabei ebenfalls von Schlägen am Kopf getroffen. Der 36-jährige Bielefelder wurde einem nahegelegenem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt.(sh)

