LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an geparkten Autos

Erfurt (ots) - Anwohner wurden heute Morgen gegen 03:15 Uhr in Erfurt aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte sprengten einen Automaten in der Moritzwallstraße 12a und stahlen anschließend eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld. An dem Zigarettenautomaten verursachten die Täter erheblichen Sachschaden, der auf 3.500 Euro beziffert wurde. Trotz einer zeitnahen Alarmierung und des Einsatzes mehrerer Streifenwagen ...

mehr