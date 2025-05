Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahranfänger mit 0,4 Promille unterwegs

Erfurt (ots)

Am Dienstagabend kontrollierte die Polizei in der Hochheimer Straße in Erfurt einen E-Scooter-Fahrer. Der 19-Jährige war den Beamten im Rahmen der Streife aufgefallen. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,4 Promille. Für Fahranfänger in der Probezeit gilt jedoch die gesetzliche 0,0-Promille-Grenze. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei erinnert daran, dass für Fahranfänger ein striktes Alkohol- und Cannabisverbot gilt. Verstöße in der Probezeit oder vor dem 21. Lebensjahr werden mit einem Bußgeld von mindestens 250 Euro sowie einem Punkt in Flensburg geahndet. (SE)

