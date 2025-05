Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Einfamilienhaus eingebrochen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Erfurter Ortsteil Büßleben zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über die Terrassentür und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Dabei entwendeten sie unter anderem einen Fernseher, einen Monitor und eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von etwa 1.100 Euro. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Zeugin bemerkte die Beschädigungen und verständigte die Polizei. Diese sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell