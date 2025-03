Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Streit an der Waschanlage

Rinteln/Möllenbeck (ots)

(bae)Das wunderschöne Frühlingswetter lockt die Autofahrer wieder in die Waschstraßen des Landes. Am 22.03.2025 gegen 09:30 Uhr kam es dabei in einer Waschanlage im Rintelner Ortsteil Möllenbeck zu Streitigkeiten. Ein 55-jähriger Rintelner hatte seinen Jaguar bereits waschen lassen, hinter ihm wartet ein 60-jähriger Rintelner mit seinem Pkw. Allerdings fuhr der 55-Jährige seinen Pkw nicht nach Beendigung des Waschprogramms aus der Anlage. Er begann dort mit der weiteren Pflege des Fahrzeugs. Auch auf die Ansprache durch die Tankstellenbetreiberin und der Kunden weigerte er sich die Anlage freizugeben. Dann soll der 60-jährige Kunde dem 55-Jährigen geschlagen haben, dieser trug eine blutende Wunde davon. Durch den 55-Jährigen soll es weiterhin zu einer Beleidigung gegen den 60-Jährigen gekommen sein. So dass am Ende des ganzen Vorgangs durch die Polizei drei Anzeigen aufgenommen wurden. Eine Nötigung, eine Körperverletzung und eine Beleidigung. Aber wenigstens waren die Autos wieder sauber.

