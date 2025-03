POL-NI: Witterungsbedingter Verkehrsunfall bei bestem Frühlingswetter

Lauenau (ots) - (he.) Am 17.03.2025 gegen 15:50 Uhr tankt ein, zu diesem Zeitpunkt unbekannter PKW-Fahrer, beim Autohof in Lauenau. Nach dem tanken bemerkte die Person wohl umgehend, dass er den falschen Kraftstoff getankt hatte. Die Person pumpte daraufhin seinen Tank leer und entsorgte den Kraftstoff illegal in einem dortigen Gully, anschließend fuhr die Person erneut zur Tankstelle und tankte den richtigen Kraftstoff ...

