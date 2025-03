Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falsch getankt - im Gully entsorgt - Strafanzeige

Lauenau (ots)

(he.) Am 17.03.2025 gegen 15:50 Uhr tankt ein, zu diesem Zeitpunkt unbekannter PKW-Fahrer, beim Autohof in Lauenau. Nach dem tanken bemerkte die Person wohl umgehend, dass er den falschen Kraftstoff getankt hatte. Die Person pumpte daraufhin seinen Tank leer und entsorgte den Kraftstoff illegal in einem dortigen Gully, anschließend fuhr die Person erneut zur Tankstelle und tankte den richtigen Kraftstoff für seinen PKW, um dann in unbekannte Richtung zu verschwinden. Der entsorgte Kraftstoff gelangte in öffentliche Gewässer. Grund hierfür ist, dass der Gully nicht im Bereich der dortigen Tankstelle war und keinen Ölabscheider hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug, welches benutzt wurde, ein niederländisches Kennzeichen hatte. Die Überprüfung des Kennzeichens in den Niederlanden führte zu dem Verursacher. Dieses verantwortungslose Verhalten führte zu einer Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung. Die Feuerwehr reinigte den Bereich, für die Reinigung musste die Tankstelle zeitweise bis zum 18.03.25, 17 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell