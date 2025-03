POL-NI: Rohrsen - Eigentümer von Schmuck gesucht

Nienburg (ots) - (KEM) Am Mittwoch, den 19.03.2025, ereignete sich auf dem Parkplatz des LIDL an der Verdener Landstraße in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher parkte gegen 8.45 Uhr seinen VW Bus und vergaß, diesen gegen das Wegrollen zu sichern. Als er sich in Richtung Geschäft begab, rollte sein weißer VW gegen einen geparkten Hyundai. Der Unbekannte begutachtete nach Ansprache ...

