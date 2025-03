Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 19.03.2025, ereignete sich auf dem Parkplatz des LIDL an der Verdener Landstraße in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verursacher parkte gegen 8.45 Uhr seinen VW Bus und vergaß, diesen gegen das Wegrollen zu sichern. Als er sich in Richtung Geschäft begab, rollte sein weißer VW gegen einen geparkten Hyundai. Der Unbekannte begutachtete nach Ansprache durch einen Zeugen beide PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt. Am Hyundai entstand Schaden am Heck in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Der flüchtige Fahrzeugführer wird als lebensältere, männliche Person mit Jeans und dunkler Steppweste beschrieben. Der weiße VW Bus (T4 oder T5) soll ein Kennzeichen aus Kiel gehabt haben ("KI").

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise, die zum Verursacher führen. Diese werden unter 05021/92120 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell