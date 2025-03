POL-SO: Diebe entwenden Kupferrohre

Lippstadt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Lippstadt im Bereich der Straßen Am Nordbahnhof und Goethestraße zu zahlreichen Sachbeschädigungen an PKW. Bei insgesamt 15 Fahrzeugen wurden die Kennzeichen mit Gewalt aus den Halterungen gerissen und anschließend in die nährere Umgebung geworfen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben ...

mehr