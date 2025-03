Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in der Brennerstraße

Rinteln (ots)

(me) Am Dienstag, 18.03.2025, in der Zeit von 08:50 bis 10:20 Uhr, hat ein bisher unbekannter Fahrer eines Kfz in der Brennerstraße einen ordnungsgemäß am Straßenrand im Parkstreifen geparkten Pkw Opel beschädigt. Der beschädigte Pkw parkte rechtsseitig in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Bei dem Pkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Am Unfallort verblieben ist die blaue Kunststoffabdeckung eines rechten Außenspiegels. Der Fahrzeugführer hat die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 - 9646-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell