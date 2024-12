Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) - Geldbeutel auf Weihnachtsparty entwendet (14.12.2024)

Wehingen (ots)

Am Samstagabend ist einer Besucherin einer Weihnachtsparty in der Schlossberghalle der Geldbeutel aus ihrer Jackentasche gestohlen worden. Die Tat ereignete sich in einem Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr.

Der gestohlene Geldbeutel enthielt unter anderem Ausweisdokumente und Bargeld im Wert von etwa 160 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07426-1240 mit dem Polizeiposten Wehingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell