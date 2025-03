Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Traktor

Rinteln/L435 (ots)

(bae)Am 22.03.2025 gegen 16:10 Uhr kam es auf der Ortsumgehung von Rinteln zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem Motorrad. Der 65 Motorradfahrer aus Lemgo befuhr gemeinsam mit einem weiteren Motorradfahrer die L 435 von Rinteln/Nord in Richtung Richtung/Süd. Nach der Einmündung Zum Doktorsee wollte der Lemgoer ein, vor ihm fahrendes, landwirtschaftliches Gespann überholen. Der 24jährige Traktorfahrer wollte in diesem Moment mit dem Gespann nach links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem vorderen Traktorreifen und dem Motorrad des Lemgoers, dieser kam dadurch zu Fall und wurde schwer verletzt. Zu den genauen Verletzungen ist noch nichts bekannt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Eine Überprüfung der Lichtsignalanlage am Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns ergab, dass dieses nicht ordnungsgemäß funktionierte. Ob der Traktorfahrer den Blinker betätigt hat, und wenn ja, ob der Motorradfahrer dies wahrnehmen konnte, muss noch ermittelt werden. Die L 435 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell