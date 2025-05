Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 53-Jähriger in Kehl festgenommen: Haft wegen Trunkenheit im Verkehr

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde am 11.05. ein ukrainischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vor. Da der 53-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 50-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

