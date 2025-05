Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl: Iraker wegen Körperverletzung in Haft

Kehl (ots)

Am 11. Mai wurde ein irakischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl festgenommen. Gegen den 27-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Körperverletzung vor. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 50-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt verbüßen. Zudem versuchte er, unerlaubt ins Bundesgebiet einzureisen. Nach Ende der Haft ist seine Zurückweisung nach Frankreich geplant, da er sich dort in einem Asylverfahren befindet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell