Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße

Bandendiebstahl

Coesfeld (ots)

Am 02.05.2025, gegen 18.30 Uhr, beobachtete eine Zeugin eine männliche Person die auffällig lange im Zahnhygienebereich einer Drogeriefiliale auf der Appelhülsener Straße in Nottuln stand und sich die hochwertigen elektrischen Zahnbürsten und Zubehör ansah. Eine weibliche Person stand neben dem Mann und schaute sich mehrfach im Gang um. Eine dritte, männliche Person stand einige Meter entfernt von den beiden anderen Personen im Gang und schaute sich ebenfalls mehrfach um. Die erste männliche Person steckte sich Zubehör von elektrischen Zahnbürsten in einen mitgeführten Jutebeutel. Anschließend entfernten sich die drei Personen in Richtung der Parfumabteilung. Dort steckte sich der erste Mann zwei Parfumflaschen in den Jutebeutel. Im Kassenbereich sprach eine Mitarbeiterin der Filiale den Mann mit dem Jutebeutel an und holte die zwei Parfumflaschen aus dem Jutebeutel heraus. Anschließen flüchteten die drei Personen schlagartig mit dem Jutebeutel und dem hochwertigen Zubehör der elektrischen Zahnbürsten aus der Filiale in unbekannte Richtung.

Sie können wir folgt von den Zeugen beschrieben werden:

1.Person

- männlich - ca. 22-27 Jahre alt - dunkler Vollbart - schwarzes Polo-Shirt - kurze schwarze Nike Jogginghose - kchwarz-weiße Nike Schuhe

2. Person:

- weiblich - ca. 22-27 Jahre alt - lange braune Haare - langes weißes Kleid mit schwarzen Punkten - weiße Nike Schuhe - Schmetterlingstattoo an der linken Wade

3.Person:

- männlich - ca. 25-30 Jahre alt - ca. 170 cm groß - kräftige Statur - dunkle lockige Haare - südländisches Erscheinungsbild

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

