POL-COE: Dülmen, Weddern/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Drei Mülltonnen gerieten am 02.05.2025, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.20 Uhr in einem Kellerabgang auf der Bilholtstraße in Olfen in Brand. Hierdurch entstand leichter Gebäudeschaden. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Bislang unbekannte Täter zündeten am 02.05.2025m, gegen 18.50 Uhr, einen Mülltonnenunterstand an einem angrenzenden ...

mehr