POL-HRO: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der K7 bei Peetsch

Landkreis Rostock/Peetsch (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der K7 in der Gemeinde Tarnow (Landkreis Rostock). Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 89-Jähriger mit seinem VW die K7 aus Peetsch kommend in Fahrtrichtung zur L141 als er vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dort befindlichen Baum kollidierte. Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine 91-jährige Beifahrerin und Ehefrau verletzten sich bei dem Verkehrsunfall schwer und wurden für die weitere medizinische Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Fahrzeug wurde durch die Kollision erheblich beschädigt und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000EUR.

