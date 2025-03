Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen - unbekannte Flüssigkeit in Massage Studio geworfen

Rostock (ots)

In der Nacht vom 23.03.2025 auf den 24.03.2025 haben Unbekannte die Fensterscheibe eines Massagesalons in der Doberaner Straße in Rostock zerstört und anschließend eine Flasche mit einer unbekannten Flüssigkeit in das Objekt geworfen.

Der Vorfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 23:00 Uhr und 04:00 Uhr. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich keine Person in den Räumlichkeiten. Gegen 08:45 Uhr informierte der Eigentümer die Polizei, welche umgehend zum Einsatzort verlegte. Auch die Feuerwehr Rostock wurde aufgrund der unbekannten übelriechenden Flüssigkeit informiert und erschien am Einsatzort.

Die Kollegen der Berufsfeuerwehr Rostock stellten fest, dass die Flüssigkeit erhöhte Säurewerte aufwies. Die Flasche mit der Substanz wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Die genaue Zusammensetzung der Flüssigkeit ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Die Kriminalpolizei Rostock hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Doberaner Straße Höhe Hausnummer 145 beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

