POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

L04/ Leussow (ots)

Am 22.03.2025 kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten und einer lebensbedrohlich verletzten Person. Ein 19-jähriger Fahranfänger befuhr mit einem Fiat Panda die L04 aus Leussow in Richtung Laupin. Ersten Erkenntnissen nach sei das Auto ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte in weiterer Folge mit einem Straßenbaum. Die 15-jährige Beifahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Schweriner Klinikum geflogen. Der 19-jährige Fahrer sowie ein gleichaltriger Mitinsasse erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Hagenow eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin kam ein Sachverständiger der Dekra zum Einsatz, welcher die Umstände, die zu dem folgenschweren Unfall führten, untersucht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von 5.000 Euro. Für die Dauer der medizinischen Versorgung, Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Straße für mehr als vier Stunden gesperrt. Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Jan Brinkmann Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust

