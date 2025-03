Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall im Kreisverkehr - Motorradfahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 47-jähriger Hammer nach einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Sachsenring / Heinrich-Wältermann-Straße in ein Hammer Krankenhaus.

Der Motorradfahrer beabsichtigte am Dienstag, 18. März, gegen 17.45 Uhr den Kreisverkehr in nordöstlicher Fahrtrichtung zu passieren. Als ein 20- jähriger Hammer mit seinem Pkw aus der Heinrich-Wältermann-Straße ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht - er kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. (ae)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell