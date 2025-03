Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Elektronikgeschäft

Rostock (ots)

Am 23.03.2025 gegen 23:35 Uhr erhielten die Beamten des Polizeihauptrevieres Rostock-Reutershagen Kenntnis über einen gegenwärtigen Einbruch in ein Elektronikgeschäft in der Richard-Wagner-Straße Rostock. Demnach habe ein Zeuge zunächst ein Knallgeräusch wahrgenommen. Anschließend konnte dieser eine männliche Person aus dem Objekt kommen sehen, welche in Richtung Steintor flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung mit Unterstützung eines Fährtenhundes, konnte der Tatverdächtige nicht festgestellt werden. Der Sach- und Stehlschaden beläuft sich auf 800 Euro. Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Spurensuche- und Sicherung am Tatort eingesetzt. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,75 m groß, kräftige Figur, lockiges Haar mit kreisrunden Haarausfall. Er trug eine dunkle Jacke, helle Hose und hatte einen Rucksack dabei. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Falls Sie Angaben zum Sachverhalt machen können, werden Sie gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen unter 0381-49160, der Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Steffen Evers Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell