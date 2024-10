Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit vier Beteiligten führt zu Verkehrsbehinderungen

Hildesheim (ots)

Hildesheim / BAB 7 - (gle) - Am Donnerstag, den 03.10.2024, gegen 11:45 Uhr, kam es auf der Autobahn 7 in Richtung Kassel kurz hinter der Anschlussstelle Hildesheim zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand stockte der Verkehr zum Unfallzeitpunkt im Baustellenbereich. Daraufhin mussten auf dem Überholfahrstreifen mehrere Fahrzeugführer stark verzögern.

Ein 73-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Seat aus Bremen erkannte dies zu spät und fuhr auf einen PKW BMW auf, welcher von einem 48-jährigen aus Erfurt geführt wurde. Durch den Aufprall wurde der BMW wiederum auf einen PKW Hyundai und dieser auf einen vorausfahrenden Toyota geschoben.

In der Folge des Unfalls entstanden an allen vier Fahrzeugen Sachschäden. Der Seat und BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Bergeunternehmen abtransportiert werden. Weiterhin liefen Betriebsstoffe aus, welche durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Hildesheim abgebunden wurden. Die weiteren Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle wurden durch die Autobahnmeisterei Hildesheim durchgeführt und dauerten bis 15:00 Uhr an.

Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme und den Bergungs- sowie Reinigungsarbeiten über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn und den umliegenden Bundesstraßen 1 und 6. Gegenwärtig staut sich der Verkehr zwischen dem Autobahndreieck Hannover Süd und Hildesheim aktuell noch auf ca. 10 Kilometern.

