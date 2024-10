POL-HI: Bekifft am Steuer: Polizei stellt Führerschein sicher

Hildesheim (ots) - Duingen (neu) - Am Mittwoch, 02.10.2024, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Külftalstraße, im Ortsteil Lübbrechtsen, zu einem Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus. Zur genannten Zeit nahm eine 64-Jährige im Badezimmer ihrer Wohnung einen Wäschetrockner in Betrieb. Kurz darauf stellte sie eine starke Rauchentwicklung im Badezimmer fest. Sie verließ umgehend die Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. Bei dem Wohnungsbrand kamen keinerlei Personen zu ...

mehr