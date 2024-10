Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zimmerbrand in Duingen

Hildesheim (ots)

Duingen (neu) - Am Mittwoch, 02.10.2024, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Külftalstraße, im Ortsteil Lübbrechtsen, zu einem Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus.

Zur genannten Zeit nahm eine 64-Jährige im Badezimmer ihrer Wohnung einen Wäschetrockner in Betrieb. Kurz darauf stellte sie eine starke Rauchentwicklung im Badezimmer fest. Sie verließ umgehend die Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. Bei dem Wohnungsbrand kamen keinerlei Personen zu Schaden. Allerdings entstand in dem Badezimmer und bedingt durch die Löscharbeiten am Haus erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt am Wäschetrockner angenommen. Die Freiwilligen Ortsfeuerwehren Lübbrechtsen, Deinsen, Duingen, Gronau, Deilmissen, Eime, Hoyershausen und Marienhagen waren an dem Einsatz beteiligt.

