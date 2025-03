Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 41-Jähriger belästigt und bedroht Passanten und Polizisten in Bad Doberan

Landkreis Rostock/Bad Doberan (ots)

Am Samstagabend erhielt das Polizeihauptrevier in Bad Doberan Kenntnis über einen Mann, der am Bad Doberaner Markt mehrere Personen beleidigt und bedroht haben soll.

Laut Zeugenaussagen belästigte der Mann zuvor eine 37-Jährige Deutsche, die sich im Rahmen einer Veranstaltung im Bereich des Marktes aufgehalten hatte. Er soll sie am Schal gepackt und aufgefordert haben mit ihm zu kommen. Weiterhin soll er die Frau sogar geküsst haben. Da der Deutsche nicht auf das ablehnende Verhalten der Frau reagierte und zunehmend aggressiv und beleidigend wurde, versuchte sogar deren 13-jähriger Sohn seiner Mutter zu helfen und dazwischen zu gehen. In der Folge drohte der 41-Jährige dem Kind Schläge an. Auch weitere Passanten, die zur Hilfe eilten, wurden bedroht. Die Polizei stellte vor Ort einen 41-jährigen Deutschen aus der Gemeinde Marlow fest, der sich tatsächlich höchst aggressiv verhielt und dessen Lebensgefährtin vergeblich versuchte deeskalierend auf ihn einzuwirken. Als die eingesetzten Polizisten den Sachverhalt aufklären wollten, beleidigte und bedrohte der 41-Jährige diese massiv und ließ sich kaum beruhigen. Vielmehr versuchte der Mann die Einsatzkräfte anzugreifen, was durch den Einsatz von Pfefferspray unterbunden werden konnte. Im Anschluss musste der Randalierer zu Boden gebracht und gefesselt werden. Währenddessen kam es fortwährend zu Beschimpfungen, Schlag- und Trittversuchen und anhaltenden Drohungen in Richtung der Polizisten. Ein durchgeführter Atemalkoholwert ergab später einen Wert von 1,63 Promille bei dem 41-Jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beruhigte sich der Mann insoweit, als dass er den Einsatzort mit seiner Lebensgefährtin selbständig verlassen konnte.

Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die weiteren Ermittlungen gegen den 41-Jährigen.

