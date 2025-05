POL-F: 250503-0475 Frankfurt-Seckbach: Vermisstenfahndung

Frankfurt (ots) - (bo) In der heutigen Nacht (3. Mai 2025) kam es in der Radilostraße vor einem Kiosk zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Nach ersten Ermittlungen betraten gegen 00:30 Uhr zwei alkoholisierte Frauen im Alter von 25 und 27 Jahren einen Kiosk in der Radilostraße, den die 52-jährige Geschädigte gerade schließen wollte. Im Zuge dessen kam es ...

