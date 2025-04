Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Dienstag, 01. April 2025, 13:15 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Ein 33-jähriger Mann aus Wardenburg war zur Unfallzeit mit einem Kleintransporter auf dem Annenweg in Richtung Annenheider Straße unterwegs. Als er an einem am Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen einer 53-Jährigen aus Syke vorbeifahren wollte, bog aus der Schreberstraße ein dunkler Kombi in den Annenweg ein. Der 33-Jährige war zum Ausweichen gezwungen und kollidierte in der Folge mit dem geparkten Kleinwagen. Insgesamt entstanden so Schäden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Insassen des dunklen Kombis setzten ihre Fahrt in Richtung Brendelweg fort und entfernten sich vom Unfallort. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder dem dunklen Kombi geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell