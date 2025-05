Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250503 - 0473 Frankfurt-Bockenheim: Volksverhetzende Äußerungen auf Spielplatz

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (2. Mai 2025) kam es gegen 18:30 Uhr zu volksverhetzenden Äußerungen gegen zwei Frauen auf einem Kinderspielplatz in Bockenheim.

Nach aktuellen Ermittlungen befanden sich die beiden geschädigten Frauen im Alter von 37 und 15 Jahren zur Tatzeit mit weiteren Müttern und Kindern auf einem Kinderspielplatz in der Elbinger Straße. Dabei ging der 61-jährige Tatverdächtige unvermittelt auf die 37-jährige Geschädigte zu und äußerte ausländerfeindliche Parolen. Danach kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Tatverdächtigen und der Geschädigten, weshalb das 15-jährige Mädchen hinzukam. Der 61-Jährige äußerte sich auch gegenüber der 15-jährigen Geschädigten volksverhetzend. Danach flüchtete er fußläufig, konnte jedoch von einem Zeugen bis zu seiner Wohnanschrift verfolgt werden. Die Polizei traf den Tatverdächtigen in seiner Wohnung an. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell