POL-F: 250502 - 0470 Frankfurt - Sachsenhausen: Verkehrskontrolle führt zu Dealerfestnahme

Frankfurt (ots) - (bo) Die seit dem 30. April 2025 vermisste 82-jährige Mimi K. wurde gestern durch die Polizei in Limburg an der Lahn aufgegriffen und schließlich an ihren Sohn übergeben. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird somit zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main ...

mehr