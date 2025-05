POL-F: 250503 - 0472 Frankfurt-BAB 5: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeuge

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(bo) Gestern Mittag (2. Mai 2025) kam es an einem Stauende auf der BAB 5 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 14:45 Uhr befuhren ein 60-jähriger Dacia-Fahrer, ein 21-jähriger VW-Fahrer und ein 35-Jähriger Mazda-Fahrer mit ihren Fahrzeugen in dieser Reihenfolge die Parallelfahrbahn des Bad Homburger Kreuzes der BAB 5 aus Richtung Kassel in Fahrtrichtung Darmstadt. Aufgrund eines Staus musste der 60-Jährige Autofahrer verkehrsbedingt halten. In diesem Zusammenhang bremste auch der dahinterfahrende 21-jährige Mann sein Fahrzeug ab. Dies übersah nach ersten Ermittlungen der 35-jährige Autofahrer und fuhr aufgrund zu geringen Abstands in das Fahrzeugheck des VWs. Dabei wurde der VW des 21-jährigen auf den davor befindlichen Dacia aufgeschoben. Es entstand an allen drei Autos Sachschaden, wobei der VW und der Mazda nicht mehr fahrbereit waren.

Beim Eintreffen der Polizei, war bereits der Rettungshubschrauber neben der Fahrbahn im Grünstreifen gelandet, dieser verließ die Örtlichkeit kurze Zeit später wieder, ohne Patiententransport.

Durch den Unfall wurden der 35-Jährige und der 21-Jährige leicht und eine 20-jährige Beifahrerin des VW schwer verletzt. Die Mitfahrerin wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Höhe des Sachschadens liegt im unteren 5-stelligen Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Parallelfahrbahn aus Richtung Kassel in Richtung Darmstadt und die Verbindung BAB 661 aus Richtung Egelsbach zur BAB 5 Richtung Darmstadt bis 15:57 Uhr vollgesperrt. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten auf der Parallelfahrbahn hielt die Vollsperrung bis in die frühen Abendstunden an.

