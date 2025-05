Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250503 - 0474 Frankfurt-Rödelheim: Schlägerei vor Kiosk

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (3. Mai 2025) kam es in der Radilostraße vor einem Kiosk zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten.

Nach ersten Ermittlungen betraten gegen 00:30 Uhr zwei alkoholisierte Frauen im Alter von 25 und 27 Jahren einen Kiosk in der Radilostraße, den die 52-jährige Geschädigte gerade schließen wollte. Im Zuge dessen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Kurz darauf ging es in eine körperliche Auseinandersetzung über, bei der die beiden Tatverdächtigen gegen den Oberkörper der Geschädigten traten, die mittlerweile am Boden lag. Auf die Auseinandersetzung wurden Zeugen aufmerksam, die schließlich eingriffen. Dabei trat ein 20-jähriger Mann mit seinem Hausschuh gegen die Hand der 27-Jährigen. Die 52-jährige Geschädigte erlitt leichte Verletzungen an der Hand und am Oberkörper, lehnte eine ärztliche Versorgung vor Ort ab. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen fest.

Die Beamten verbachten die 25-Jährige aufgrund ihres nicht geklärten Aufenthaltsstatus in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Gegen die beiden 27 und 25 Jahre alten Frauen und gegen den 20-jährigen Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.

