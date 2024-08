LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg - Polizeilicher Schusswaffengebrauch am 31. Juli in Oberkirch - vorläufiges Obduktionsergebnis

Stuttgart (ots) - Am späten Nachmittag des 31. Juli 2024 wurde die Polizei in Offenburg über einen psychisch auffälligen Mann im Bereich Oberkirch in Kenntnis gesetzt. Aufgrund der Mitteilung mussten die Einsatzkräfte davon ausgehen, dass von dem 39jährigen Mann eine Gefährdung Dritter, verbunden mit einer ...

mehr