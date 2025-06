Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall in Goch - Verkehrsunfall in Asperden

drei Personen verletzt, eine davon schwer

Goch (ots)

Am Samstag (07. Juni 2025) gegen 16:48 Uhr wurden in Goch-Asperden an der Maasstraße drei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 31-jähriger Mann aus der Slowakei war mit einem Renault Master von der Asperdener Straße kommend in Richtung Hassum unterwegs, eine 35-jährige Frau aus Goch kam ihm mit ihrem Nissan Micra in Richtung Asperdener Straße entgegen. In einer leichten Kurve kollidierten beide Fahrzeug miteinander. Dabei wurde die Fahrerin des Nissan schwer und ihre beiden Mitfahrer, ein 26-jähriger Mann und ein 10-jähriger Junge, beide aus Goch, leicht verletzt. Welches Fahrzeug möglichweise seine Fahrspur verlassen und in den Gegenverkehr gefahren ist, konnte vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden, beide Unfallbeteiligte machten dazu unterschiedliche Angaben. Beide Fahrzeug wurden sichergestellt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell