Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Zeugen nach Zusammenstoß zwischen Pedelec und E-Scooter gesucht

Kleve (ots)

Am Freitag (6. Juni 2025) gegen kurz vor 8:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Radweg am Spoykanal, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 17-Jähriger aus Kleve war mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Hochschule unterwegs. Ein E-Scooter Fahrer passierte in dem Moment die Fußgängerbrücke in Höhe der Marie-Curie-Straße. Daraufhin wich der 17-Jährige nach links aus, um dem von rechts kommenden E-Scooter Fahrer Platz zu machen. Trotzdem kam es zu einem Zusammenstoß. Der Pedelecfahrer stürzte und verletzt sich leicht, der Jugendliche auf dem E-Scooter fuhr weiter. Er wird beschrieben als etwa 15 bis 16 Jahre alt, ca. 1,75m groß, mit schlanker Statur. Er hat dunkelbraune Haare und einen Dreitage-Bart. Der Jugendliche soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben, sein E-Scooter war schwarz. Zeugen, die nähere Hinweise zum E-Scooter Fahrer oder zum Unfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell