Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftstrafe durch Geldstrafe abgewendet

Zittau (ots)

17.09.2024 / 05:30 Uhr / Zittau

Ein mit Haftbefehl gesuchter Autofahrer wurde am 17. September in der Grenzkontrollstelle auf der B 178 um 05:30 Uhr nahe Zittau durch die Bundespolizei gestoppt. Der 28-jährige Bulgare war 2021 wegen einer Trunkenheitsfahrt und ohne Führerschein zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Den offenen Gesamtbetrag in Höhe von 1.572,45 Euro konnte er nun und entging so einer 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Er konnte seine Fahrt als freier Mann fortsetzen.

