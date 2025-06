Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unbekannte Täter versuchen, Zigarettenautomaten zu sprengen

Zeugen gesucht

Issum-Sevelen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (11. Juni 2025) haben unbekannte Täter offenbar versucht, einen Zigarettenautomaten an der Raiffeisenstraße zu sprengen. Zeugen hörten gegen 04:00 Uhr einen lauten Knall. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten einen beschädigten, aber nicht geöffneten Zigarettenautomaten an einer Hauswand fest. Den Tätern gelang es also nicht, Geld oder Tabakwaren aus dem Gerät zu entnehmen. Kurz nach dem Knallgeräusch soll laut der Zeugen ein PKW in Richtung Rheurdt davongefahren sein. Weitere Hinweise zu dem Sachverhalt werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell