Kevelaer (ots) - Am Donnerstag (27. Juni 2024) gegen 11:50 Uhr missachtete ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer an der Kreuzung Hubertusstraße/Nordstraße in Kevelaer die Vorfahrt eines 64-jähriger Motorradfahrers aus Kevelaer. Der Mann stürzte mit seiner blauen Yamaha, als er aus der Nordstraße nach links in die ...

